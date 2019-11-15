Богомолов против Google: не сошлись во взглядах на искусство

Режиссёр и художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов схлестнулся в жёстком споре с представительницей Google на Международном культурном форуме в Петербурге.

Дискуссия, как рассказывает сегодня портал 78. ру, была о роли медиа и технологий в популяризации искусства.

Глава отдела стратегических проектов Google поделилась своей радостью о том, что новые технологии помогают делать произведения искусства бессмертными, сохраняя их в цифровом формате — чтобы потом, в случае их утери, можно было "сделать точно такое же". В качестве примера Дона Раз Леви вспомнила пожар, который в сентябре уничтожил большую часть экспозиции Национального музея Бразилии. "Но современные технологии позволяют людям наслаждаться этими предметами искусства даже после того, как их не стало, — сказала Леви, — в цифровом формате".

И нарвалась на жесткую отповедь от Константина Богомолова.

"В том, что вы говорите, для меня есть культурная катастрофа! — воскликнул режиссёр. — Когда сгорают артефакты, и мы восстанавливаем их, заявляя, что это "почти как оригинал" — это же ужас! Речь идёт об уничтожении искусства".

Режиссер подчеркнул, оригинал невозможно заменить копией, и восприятие оригинального произведения искусства — это особое таинство, которое каждый проходит самостоятельно. "Искусство "ранит" каждого по-своему, — отметил он, — и это один из самых важных моментов взаимодействия человека с культурой".

"Искусство можно будет восстанавливать, заменять цифровой копией, только когда люди станут роботами! Но пока мы не роботы. Мы должны делать доступной информацию об искусстве, рассказывать людям, где посмотреть на эту картину, а не само искусство, не создавать иллюзию, что они увидели эту картину супер-круто-оцифрованную и так прикоснулись к искусству!" — заявил Богомолов.

Дона Раз Леви попыталась остановить оппонента, но ей это не удалось. Присутствовавший на обсуждении Владимир Мединский в шутку отметил, что дискуссию можно назвать "Богомолов против Google".