В Эстонии дорожные рабочие в ходе проведения работ обнаружили под землей деревянный корабль, который был построен в XV веке.
Еще более удивительной стала еще одна находка: консервы, изготовленные 60-е гг.XX века и современный металлический трос.
Возраст корабля археологи смогли установить по следам применения примитивного огнестрельного оружия.
Современный трос был прикреплен к носу корабля, а банку консервов обнаружили непосредственно на борту. Специалисты предполагают, что корабль перемещали в эпоху СССР, чтобы он не мешал судоходству - корабль обнаружили в районе порта.
Возможно, банку консервов и трос при транспортировке здесь забыли рабочие. Специалисты затрудняются ответить, почему корабль не был передан археологам.
Ученые планируют тщательно исследовать судно.
Фото: twitter.com
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