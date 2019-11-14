На корабле, затонувшем в XV веке, нашли консервы 1960-х годов

В Эстонии дорожные рабочие в ходе проведения работ обнаружили под землей деревянный корабль, который был построен в XV веке.

Еще более удивительной стала еще одна находка: консервы, изготовленные 60-е гг.XX века и современный металлический трос.

Возраст корабля археологи смогли установить по следам применения примитивного огнестрельного оружия.

Современный трос был прикреплен к носу корабля, а банку консервов обнаружили непосредственно на борту. Специалисты предполагают, что корабль перемещали в эпоху СССР, чтобы он не мешал судоходству - корабль обнаружили в районе порта.

Возможно, банку консервов и трос при транспортировке здесь забыли рабочие. Специалисты затрудняются ответить, почему корабль не был передан археологам.

Ученые планируют тщательно исследовать судно.

Фото: twitter.com