Чиполлино: Новогодний цирковой мюзикл в Москве

Известная с детства сказка про мальчика-луковку Чиполлино оживает на сцене в невероятном, красочном спектакле для всей семьи! Эта история фркутово-овощного государства, где растут самые кислые, острые и сладкие! И как же уживаются редкие и экзотические жители с простыми и повседневными? Чиполлино вместе с друзьями покажет, как проучить Лимон, выжать все соки из коварного Помидора и заставить злодеев проливать луковые слезы. И самое главное расскажет, что в дружбе не важно с какой ты грядки!

"Чиполлино" — это дух классической сказки и целый набор современных и ярких технологий которые сплелись в одном музыкально-цирковом спектакле. Трогательная и волшебно-поучительная история заденет вас потрясающим живым вокалом, яркими цирковыми номерами от лучших артистов жанра. На сцену поднимутся воздушные гимнасты, эквилибристы, сверхгибкие артисты и конечно же акробаты.

Артисты цирка, участники и призеры международных соревнований, будут поражать мастерством и все это без страховки! В вокальных партиях участвуют все главные герои, на сцене только живой звук. Каждая деталь представления — от номеров и анимации до костюмов и грима являются авторскими. Это делает спектакль совершенно уникальным и неповторимым. Такое разнообразие номеров не оставит равнодушными взрослых и создаст праздничное настроение для детей.

Создатели шоу творческий коллектив "РомановАрена" специализируются на создании авторских театрально-цирковых постановок, с успехом гастролирующих не только по России, но и за рубежом. Среди них: "Алиса", новогодний спектакль "Заколдованный Принц", "Изумрудный город" и другие.

Продолжительность: 1 час 40 минут (1 антракт). Место проведения: ДК им. С. П. Горбунова, м. Багратионовская. Даты: 27.12-06.01