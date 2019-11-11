"Барабанщица" - премьера в Театре Российской армии

19 и 24 ноября 2019 года на Большой сцене Театра Армии состоится премьера спектакля по пьесе Афанасия Салынского "Барабанщица". Новая постановка военной драмы посвящена двум важнейшим событиям в истории страны и театра — 75-летию Великой Победы и 90-летию Театра Армии. В этом году V-й открытый фестиваль драматических театров Минобороны России "Звёздная маска" стартует именно со спектакля "Барабанщица".

Эта легендарная постановка уже жила на сцене театра. В былые времена она была показана зрителям более 700 раз и всегда проходила с аншлагами. Главную роль девушки-героини играли великие актрисы Людмила Фетисова, Людмила Касаткина, Нина Сазонова, Алина Покровская. В современном спектакле роль Нилы Снижко исполнит Ольга Герасимова (во втором составе Мария Белоненко).

Со дня окончания войны до первой постановки спектакля 29 января 1959 года прошло совсем немного времени. Среди зрителей тогда еще Центрального театра Советской Армии было много бывших фронтовиков, тружеников тыла. Одну из ролей в "Барабанщице" играл народный артист России, актер-фронтовик Александр Алексеевич Петров. Он ушел на фронт добровольцем, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу и Прагу, брал Будапешт, Вену, Берлин. Игра настоящего участника военных событий придавала спектаклю особую достоверность, позволяла быть на одной волне с залом.

Режиссер-постановщик спектакля "Барабанщица" Борис Афанасьевич Морозов, поделился мыслями о необходимости сохранить авторский замысел, но привнести свежий взгляд на сценическое решение и прочтение военной пьесы. Он также подчеркнул:

"Через судьбы простых людей мы стараемся показать героизм и ту незыблемую основу нашего народа, с которой начинается любовь к Родине. Каждый персонаж проживает свою жизнь в одиночку, ежеминутно делая свой выбор: трястись от страха за свое существование либо хранить в сердце понятия чести и достоинства".

Сегодняшняя трактовка "Барабанщицы" словно протягивает нить из военного и послевоенного времени в наш XXI век, вскрывая вечные человеческие пороки — ревность, ненависть, стяжательство, равнодушие, страх за свое теплое служебное место, — а также показывая примеры истинного подвига героев, многие из которых неизвестны и по сию пору.