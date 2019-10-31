На аукционе в Париже выставят портрет 13-летнего Моцарта

На аукцион выставят редкий портрет 13-летнего Моцарта.

Аукцион пройдет в Париже. Ценность портрета в том, что в мире очень мало портретов композитора детского и юношеского возраста.

Как правило, покупателям интересен художник, но в данном случае привлекателен именно сюжет картины.

Картину оценили в 1 миллион евро. Пока неизвестно, за какую цену ее купят на аукционе.

Ранее сообщалось, что в квартире пожилой женщины была обнаружена картина художника эпохи Возрождения Чимабуэ. Она была продана с аукциона за 24,1 миллиона евро.

Фото: twitter.com