На аукцион выставят редкий портрет 13-летнего Моцарта.
Аукцион пройдет в Париже. Ценность портрета в том, что в мире очень мало портретов композитора детского и юношеского возраста.
Как правило, покупателям интересен художник, но в данном случае привлекателен именно сюжет картины.
Картину оценили в 1 миллион евро. Пока неизвестно, за какую цену ее купят на аукционе.
Ранее сообщалось, что в квартире пожилой женщины была обнаружена картина художника эпохи Возрождения Чимабуэ. Она была продана с аукциона за 24,1 миллиона евро.
Фото: twitter.com
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.