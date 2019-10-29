Зрители не видели половину фильмов, снятых при господдержке

На показах в кинотеатрах более чем половины фильмов, производство которых финансировалось Министерством культуры, почти не было зрителей.

С 2015 года Министерство культуры выделило деньги на создание 155 фильмов. 80 из них в кинотеатрах посмотрели менее 10 тысяч человек, 30 фильмов были показаны аудитории менее 1000 человек.

Комедию "Любовь без правил" не смотрел никто, хотя на съемки этого фильма государство выделило 6 млн рублей. Также никто не видел фильм "Весури". Фильм "Бесславные придурки" от того же продюсера посмотрели 230 человек. Но оба фильма получили из бюджета 56 млн рублей.

По словам продюсеров Арсена Готлиба и Федора Добронравова, они занимаются съемками фестивального кино, а не массового, поэтому их картины нельзя оценивать по количеству зрителей. Некоторые продюсеры утверждают, что снимают фестивальное кино, а не массовое, поэтому его неправильно оценивать по количеству зрителей. Так, Федор Добронравов считает, что государству следует поддерживать фильмы, которые направлены не на прибыль, а на воспитание.

Но министр культуры Владимир Мединский заявляет, что нельзя говорить о воспитательном кино, которое не видели зрители. Фильмы, которые финансирует государство, должны быть показаны зрителю.

В Минкульте подчеркнули, что компании, фильмы которых не собрали зрителей, не будут получать государственную поддержку.

Фото: twitter.com