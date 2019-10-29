Друг Меркьюри воспротивился съемкам второй части "Богемской рапсодии"

Близкий друг Фредди Меркьюри Питер Фристоун выступил против съемок продолжения "Богемской рапсодии". Он утверждает, что не хочет наблюдать смерть Меркьюри на телеэкране.

"Я не хочу, чтобы выходила "Богемская рапсодия 2". Создателям фильма придется включить сцену со смертью Фредди, который уходил из жизни более получаса. Не думаю, что на это нужно кому-то смотреть, тем более его фанатам", - пояснил Фристоун.

Именно Питер Фристоун был главным консультантом создателей фильма "Богемская рапсодия". Он работал его личным телохранителем с 1979 года, а также ухаживал за ним в последние месяцы его жизни.