В "Школе современной пьесы" премьера — спектакль "Тот самый день"

25 октября на сцене "Эрмитаж" театра "Школа современной пьесы" мировая премьера спектакля "Тот самый день" по пьесе известного драматурга Ярославы Пулинович. Режиссер Денис Азаров, художник Николай Симонов.

Одинокая женщина желает познакомиться…

Главная героиня — невеста незавидная. Ей уже стукнуло 37, она искусствовед, работает в музее, живет с мамой, и стараниями той давно поставила на личной жизни крест. А теперь мама требует: "Маша, хочу внуков!". И Маша вычисляет тот самый день, когда можно гарантированно зачать ребенка и с этой целью отправляется в ночной бар. Настроена решительно, хотя самой ей не до смеха, но это, безусловно, комедия.

Драматург Ярослава Пулинович до "Того самого дня" никогда не писала комедий, и как она признается, для нее это был эксперимент: "Писала я её в Америке, будучи резиденткой Айовского университета. Через какое-то время у меня возникло чувство, что я как бы отдалилась и посмотрела на себя саму и на нашу страну со стороны. И мне стало, с одной стороны, грустно, а с другой — гомерически смешно. Я вдруг поняла, как мы выглядим в глазах людей, которые не живут в нашей стране, и это такой сюр и абсурд, что никакой реакции, кроме смеха, быть не может".

Валерия Ланская взялась за роль Маши буквально "на сопротивление". Актриса счастливо замужем, у нее подрастает 4-хлетний сын Артемий. Да и по возрасту она гораздо моложе своей героини. Поэтому и для самой Валерии, звезды популярных мюзиклов и сериалов, эта роль — тоже тот самый день, когда она сможет в полной мере ощутить себя драматической актрисой, к чему всегда стремилась.

Режиссер спектакля Денис Азаров:

"Сюжет, в сущности, абсурдистский. Мы делаем жесткую историю без вертикалей, в которой рассказывается о том, почему мужчины сегодня пассивны. Главную героиню играет Валерия Ланская, специально приглашенная на эту роль в театр. Мы пытаемся найти такого персонажа, который в сегодняшнем информационном потоке живет по-своему и пытается быть самим собой, но мир ему этого не дает".

Художник Николай Симонов — один из самых востребованных сценографов. Он оформлял спектакли Кирилла Серебренникова, работал с Сергеем Голомазовым, Евгением Писаревым, Мариной Брусникиной и многими другими режиссерами. С прошлого сезона Симонов стал главным художником Школы современной пьесы.