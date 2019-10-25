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В "Школе современной пьесы" премьера — спектакль "Тот самый день"

Культура » Театр print

25 октября на сцене "Эрмитаж" театра "Школа современной пьесы" мировая премьера спектакля "Тот самый день" по пьесе известного драматурга Ярославы Пулинович. Режиссер Денис Азаров, художник Николай Симонов.

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Главная героиня — невеста незавидная. Ей уже стукнуло 37, она искусствовед, работает в музее, живет с мамой, и стараниями той давно поставила на личной жизни крест. А теперь мама требует: "Маша, хочу внуков!". И Маша вычисляет тот самый день, когда можно гарантированно зачать ребенка и с этой целью отправляется в ночной бар. Настроена решительно, хотя самой ей не до смеха, но это, безусловно, комедия.

Драматург Ярослава Пулинович до "Того самого дня" никогда не писала комедий, и как она признается, для нее это был эксперимент: "Писала я её в Америке, будучи резиденткой Айовского университета. Через какое-то время у меня возникло чувство, что я как бы отдалилась и посмотрела на себя саму и на нашу страну со стороны. И мне стало, с одной стороны, грустно, а с другой — гомерически смешно. Я вдруг поняла, как мы выглядим в глазах людей, которые не живут в нашей стране, и это такой сюр и абсурд, что никакой реакции, кроме смеха, быть не может".

Валерия Ланская взялась за роль Маши буквально "на сопротивление". Актриса счастливо замужем, у нее подрастает 4-хлетний сын Артемий. Да и по возрасту она гораздо моложе своей героини. Поэтому и для самой Валерии, звезды популярных мюзиклов и сериалов, эта роль — тоже тот самый день, когда она сможет в полной мере ощутить себя драматической актрисой, к чему всегда стремилась.

Режиссер спектакля Денис Азаров:

"Сюжет, в сущности, абсурдистский. Мы делаем жесткую историю без вертикалей, в которой рассказывается о том, почему мужчины сегодня пассивны. Главную героиню играет Валерия Ланская, специально приглашенная на эту роль в театр. Мы пытаемся найти такого персонажа, который в сегодняшнем информационном потоке живет по-своему и пытается быть самим собой, но мир ему этого не дает".

Художник Николай Симонов — один из самых востребованных сценографов. Он оформлял спектакли Кирилла Серебренникова, работал с Сергеем Голомазовым, Евгением Писаревым, Мариной Брусникиной и многими другими режиссерами. С прошлого сезона Симонов стал главным художником Школы современной пьесы.

Темы премьера школа современной пьесы спектакль тот самый день
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