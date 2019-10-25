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Камерный оркестр Musica Viva приглашает на вечер барочной музыки

Культура » Музыка print

Одну из самых изысканных программ сезона представит 1 ноября в Большом зале консерватории Московский камерный оркестр Musica Viva. Прозвучат фрагменты из опер двух гениев эпохи барокко — Георга Фридриха Генделя и Антонио Вивальди. Солисты — польская певица Александра Кубас-Крук и российско-британская певица Мария Остроухова. Дирижёр — народный артист России Александр Рудин, программу комментирует известный музыкальный критик и телеведущий Артем Варгафтик.

Удивительно, но при всей популярности в нашей стране инструментальной музыки Генделя и Вивальди, их оперное творчество только начинает открываться российскому слушателю. Вплоть до начала XXI века о барочных операх seria ("серьезных" операх) на русском языке можно было лишь вкратце прочесть в музыкальных учебниках и энциклопедиях. Как правило, эти оперы рассматривались в них с уничижительных позиций реализма XIX века: их было принято считать не более чем "концертами в костюмах", лишенными подлинной оперной драматургии.

Но и в Европе традиции барочной оперы были практически утеряна и начала возрождаться лишь в 1920-е годы. На сцену вернулись оперы Генделя — величайшего оперного драматурга и мастера вокального письма XVIII века. И примерно в то же время в итальянских архивах были найдены многие рукописи, принадлежавшие перу Вивальди: они пролежали в безвестности почти 200 лет. В нашей стране эти сочинения были по-прежнему не известны: из 40 опер Генделя в СССР была поставлена лишь одна — "Юлий Цезарь" (1979, Большой театр). А в концертных программах звучали фрагменты его ораторий, concerti grossi, инструментальные сюиты — но только не оперы! Об операх Вивальди, которых на данный момент известно уже более 90, было известно еще меньше. Долгое время российские меломаны могли с ними знакомиться только посредством звукозаписи. Только в 2010-е годы в нашей стране появляются их первые театральные и концертные версии.

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Александра Кубас-Крук

Оркестр Musica Viva, возглавляемый Александром Рудиным, в течение многих лет возвращает на отечественную сцену забытую музыку эпохи барокко. Несколько лет назад он впервые в России исполнил драматические кантаты Генделя на мифологические сюжеты: "Ацис, Галатея и Полифем" и "Аполлон и Дафна" — с участием австралийского баса-баритона Моргана Пирса. Фрагменты из опер Генделя и Вивальди, вошедшие в программу нынешнего концерта, являются не меньшей редкостью. Для их исполнения были приглашены две молодые солистки, обладающие при этом значительным опытом исполнения барочной музыки и владеющие соответствующей ей вокальной техникой, — Александра Кобас-Крук и Мария Остроухова.

Камерный оркестр Musica Viva приглашает на вечер барочной музыки. 404604.jpeg
Мария Остроухова

Одним из самых распространенных источников для опер seria была поэма "Неистовый Роланд" итальянского поэта эпохи Возрождения Лудовико Ариосто (первой половины XVI в.), основанная, в свою очередь, на средневековом рыцарском эпосе. Сюжет этой поэмы-сказки о рыцарях и волшебнице Альцине лег в основу нескольких итальянских либретто, к которым, в свою очередь, обращались многие композиторы. Гендель написал на этот сюжет (но на разные либретто) три оперы — в том числе оперу "Альцина", а Вивальди использовал его в опере "Неистовый Роланд". Фрагменты этих опер — речитативы, арии, инструментальные фрагменты — прозвучат в концерте. В программу также вошла ария из оперы Генделя "Ринальдо", либретто которой основано на исторической поэме Торквато Тассо "Освобожденный Иерусалим". Это была первая опера, написанная и поставленная Генделем в Лондоне, при дворе Её Величества. Через два года там же появилась опера "Тезей" на мифологический сюжет. А в поздний период творчества Гендель обращается к жанру оратории, его светские образцы очень близки по стилю жанру оперы. Примером оперы-оратории Генделя является "Семела" — музыкальная драма на мифологический сюжет о боге-громовержце Юпитере и его возлюбленной Семеле.

В программу также вошла инструментальная музыка Генделя, Вивальди и Глюка. Концерт откроет редко исполняемое в России сочинение итальянского композитора и скрипача Пьетро Локателли — одна из шести его "Театральных интродукций", впервые изданных в 1735 году в Амстердаме, где композитор долгие годы преподавал. Это небольшой трехчастный концерт для струнного оркестра, по характеру музыки подходящий для вступления к театральному представлению, что и указано в авторском названии. А в финале прозвучит фрагмент из знаменитой оперы К. В. Глюка "Орфей" (1762) — драматичная Пляска фурий в царстве Аида, куда герой античного мифа спускается в поисках безвременно умершей супруги Эвридики. Музыка "Орфея" Глюка, несравнимо более известная в России, чем страницы опер Генделя и Вивальди, принадлежит уже новому времени — эпохе классицизма.

Темы концерт консерватория барочная опера мария остроухова мировая классика александра кубас-крук московский камерный оркестр musica viva
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