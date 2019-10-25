Камерный оркестр Musica Viva приглашает на вечер барочной музыки

Одну из самых изысканных программ сезона представит 1 ноября в Большом зале консерватории Московский камерный оркестр Musica Viva. Прозвучат фрагменты из опер двух гениев эпохи барокко — Георга Фридриха Генделя и Антонио Вивальди. Солисты — польская певица Александра Кубас-Крук и российско-британская певица Мария Остроухова. Дирижёр — народный артист России Александр Рудин, программу комментирует известный музыкальный критик и телеведущий Артем Варгафтик.

Удивительно, но при всей популярности в нашей стране инструментальной музыки Генделя и Вивальди, их оперное творчество только начинает открываться российскому слушателю. Вплоть до начала XXI века о барочных операх seria ("серьезных" операх) на русском языке можно было лишь вкратце прочесть в музыкальных учебниках и энциклопедиях. Как правило, эти оперы рассматривались в них с уничижительных позиций реализма XIX века: их было принято считать не более чем "концертами в костюмах", лишенными подлинной оперной драматургии.

Но и в Европе традиции барочной оперы были практически утеряна и начала возрождаться лишь в 1920-е годы. На сцену вернулись оперы Генделя — величайшего оперного драматурга и мастера вокального письма XVIII века. И примерно в то же время в итальянских архивах были найдены многие рукописи, принадлежавшие перу Вивальди: они пролежали в безвестности почти 200 лет. В нашей стране эти сочинения были по-прежнему не известны: из 40 опер Генделя в СССР была поставлена лишь одна — "Юлий Цезарь" (1979, Большой театр). А в концертных программах звучали фрагменты его ораторий, concerti grossi, инструментальные сюиты — но только не оперы! Об операх Вивальди, которых на данный момент известно уже более 90, было известно еще меньше. Долгое время российские меломаны могли с ними знакомиться только посредством звукозаписи. Только в 2010-е годы в нашей стране появляются их первые театральные и концертные версии.

Александра Кубас-Крук

Оркестр Musica Viva, возглавляемый Александром Рудиным, в течение многих лет возвращает на отечественную сцену забытую музыку эпохи барокко. Несколько лет назад он впервые в России исполнил драматические кантаты Генделя на мифологические сюжеты: "Ацис, Галатея и Полифем" и "Аполлон и Дафна" — с участием австралийского баса-баритона Моргана Пирса. Фрагменты из опер Генделя и Вивальди, вошедшие в программу нынешнего концерта, являются не меньшей редкостью. Для их исполнения были приглашены две молодые солистки, обладающие при этом значительным опытом исполнения барочной музыки и владеющие соответствующей ей вокальной техникой, — Александра Кобас-Крук и Мария Остроухова.

Мария Остроухова

Одним из самых распространенных источников для опер seria была поэма "Неистовый Роланд" итальянского поэта эпохи Возрождения Лудовико Ариосто (первой половины XVI в.), основанная, в свою очередь, на средневековом рыцарском эпосе. Сюжет этой поэмы-сказки о рыцарях и волшебнице Альцине лег в основу нескольких итальянских либретто, к которым, в свою очередь, обращались многие композиторы. Гендель написал на этот сюжет (но на разные либретто) три оперы — в том числе оперу "Альцина", а Вивальди использовал его в опере "Неистовый Роланд". Фрагменты этих опер — речитативы, арии, инструментальные фрагменты — прозвучат в концерте. В программу также вошла ария из оперы Генделя "Ринальдо", либретто которой основано на исторической поэме Торквато Тассо "Освобожденный Иерусалим". Это была первая опера, написанная и поставленная Генделем в Лондоне, при дворе Её Величества. Через два года там же появилась опера "Тезей" на мифологический сюжет. А в поздний период творчества Гендель обращается к жанру оратории, его светские образцы очень близки по стилю жанру оперы. Примером оперы-оратории Генделя является "Семела" — музыкальная драма на мифологический сюжет о боге-громовержце Юпитере и его возлюбленной Семеле.

В программу также вошла инструментальная музыка Генделя, Вивальди и Глюка. Концерт откроет редко исполняемое в России сочинение итальянского композитора и скрипача Пьетро Локателли — одна из шести его "Театральных интродукций", впервые изданных в 1735 году в Амстердаме, где композитор долгие годы преподавал. Это небольшой трехчастный концерт для струнного оркестра, по характеру музыки подходящий для вступления к театральному представлению, что и указано в авторском названии. А в финале прозвучит фрагмент из знаменитой оперы К. В. Глюка "Орфей" (1762) — драматичная Пляска фурий в царстве Аида, куда герой античного мифа спускается в поисках безвременно умершей супруги Эвридики. Музыка "Орфея" Глюка, несравнимо более известная в России, чем страницы опер Генделя и Вивальди, принадлежит уже новому времени — эпохе классицизма.