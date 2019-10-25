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Источник Правда.Ру

Архивы адмирала Колчака распродадут с аукциона в Париже

Культура print

 Неизвестные ранее архивы адмирала Александра Колчака распродадут на аукционе.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на кураторов торгов, которые пройдут в парижском аукционном доме Drouot.

Всего на торги выставят 300 лотов, среди которых документы, письма, дневники, телеграммы, фотографии и книги Колчака.

В частности, это переписка адмирала с его женой Софьей, дневники супруги Верховного правителя России, а также Евангелие, которое он брал с собой в Полярную экспедицию. Есть даже письмо, адресованное Софье Колчак, в котором свидетель рассказывает о том, как расстреливали ее мужа.

До марта 2019 года архивы находились у внука адмирала Александра Ростиславовича, который скончался на 86-м году жизни в марте 2019 года.

Эксперты Алиса и Иван Бирр пояснили, что о существовании документов было известно и раньше, однако содержимое оставалось тайной.

По мнению экспертов, предстоящие торги — крупнейшая за последнее десятилетие распродажа во Франции документов, связанных с русской историей.

"Это целый пласт русской истории — приказы, декларации, речи, воззвания, обращения, часть которых написана рукой адмирала", — цитирует историков "Известия". Предварительно, стоимость всех лотов оценивается в 300 тысяч евро.

Аукцион, по мнению специалистов, должен вызвать большой интерес не только у коллекционеров, но и у библиотек, университетов. Наилучший вариант, считают Алиса и Иван Бирр, — возвращение всех архивов в Россию — например, в Дом русского зарубежья или в другую институцию. Это бы облегчило работу историков и публикацию материалов. Однако, если не найдется мецената, который купит архив целиком, лоты, скорее всего, разойдутся по всему свету.

В марте ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей. Это якобы обусловили тем, что подвергшийся политическим репрессиям адмирал не был реабилитирован.

 Фото: ru.m.wikipedia.org

 

Темы париж архив колчак адмирал аукцион документы верховный правитель россии
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