Темнокожий гей сыграет фею-крестную в ремейке "Золушки"

Американский актер Билли Портер сыграет роль феи-крестной в новом ремейке мюзикла "Золушки" от Sony. Примечательно, что Портер - открытый гей. О переговорах Sony и актера о съемках в мюзикле сообщило издание Variety.

Компания отказалась как-либо комментировать информацию. Билли Портер является первым темнокожим геем, который получил "Эмми" за лучшую мужскую роль. Его можно было увидеть в сериалах "Поза" и "Американская история ужасов".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что датский хоккейный голкипер совершил каминг-аут. Вратать выступающей в Датской хоккейной лиге команды "Рунгстед Сайер Кэпитал" Йон Ли-Ольсен публично признался в том, что он гей. Об этом 27-летний хоккеист объявил в эфире одного из телеканалов Дании. Йон Ли-Ольсен готов к тому, что некоторые люди его не поймут. Но, отмечает голкипер "Рунгстед Сайер Кэпитал", "можно быть геем и играть в хоккей".

Читайте также:

Усыновившая детей гей-пара из России попросила убежище в США