В 2020 году выйдет первый художественный фильм об операции РФ в Сирии

Первый художественный фильм о военной и гуманитарной деятельности российских военных в Сирии выйдет на большие экраны уже в следующем году.

Об этом заявил референт Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, Герой России Рустэм Клупов, сообщает "Взгляд".

Специалист отметил, что художественный фильм о Сирии — далеко не единственный отечественный военный фильм, который россияне смогут увидеть в кинотеатрах в ближайшее время. Минобороны РФ и Главное военное-политическое управление ВС РФ, отметил Клупов, активно работают над кино на военную тематику.