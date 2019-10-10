Фильм "Джокер" Тодда Филиппса вошел в список десяти лучших кинолент по версии IMDb.
Об этом сообщает "Взгляд".
Веб-сайт IMDb, напомним, является крупнейшей в мире базой данных о кинематографе. Пользователи сайта могут выставлять тому или иному фильму оценки, на основе которых и составляется рейтинг лучших картин.
Вышедший в российский прокат 3 октября "Джокер" на данный момент входит в список десяти лучших фильмов наравне с легендарными "Побегом из Шоушенка", "Списком Шиндлера", "Криминальным чтивом", "Крестным отцом", "Крестным отцом-2", "Темным рыцарем", "12-ю разгневанными мужчинами", третьей частью "Властелина колец" и "Хорошим, плохим, злым".
Фильм "Джокер", напомним, рассказывает о происхождении главного противника Бэтмена.
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