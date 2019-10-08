Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" провалился в прокате

Фильм производства России и Китая "Тайна печати дракона" с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера провалился в российском прокате.

Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, сообщают "Известия".

За три недели кинопроката картина собрала лишь 321 миллион рублей. Создатели "Тайны печати дракона" рассчитывали же заработать 2 миллиарда рублей.

Примечательно, что на производство фильма было потрачено 50 миллионов долларов. Кино, отметим, снимали при поддержке российского Фонда кино.

Напомним, что "Тайна печати дракона" — вторая часть трилогии "Вий". Несмотря на ее провал, создатели уже запланировали съемки очередной, третьей части кинофраншизы.