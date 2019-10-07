Фильм "Джокер" собрал 664 млн рублей и возглавил российский прокат

Американский фильм Тодда Филиппса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли возглавил российский прокат в минувшие выходные.

Об этом пишет портал kinobusiness. com, сообщают "РИА Новости".

Фильм о главном противнике Бэтмена собрал в российском прокате за прошедшие выходные 664 миллиона рублей.

Российский фильм Олега Степченко "Тайна печати дракона", например, собрал лишь 18,8 миллионов рублей. "Герой", еще одна картина отечественного производства, собрала в российском прокате 35,6 миллионов рублей.