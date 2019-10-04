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Отказ от главной роли в фильме "Аватар" стоил Мэтту Дэймону $250 млн

Культура print

Режиссер Джеймс Кэмерон предлагал актеру Мэтту Дэймону сыграть главную роль в нашумевшем научно-фантастическом фильме "Аватар".

Об этом в интервью британскому журналу GQ рассказал сам Мэтт Дэймон, передает "Кинопоиск".

По словам актера, именитый режиссер обещал ему 10% от кассовых сборов "Аватара". Дэймону пришлось отказаться — он должен был сниматься в "Ультиматуме Борна" и не хотел подводить съемочную команду.

После выхода в 2009 году "Аватар" на протяжении долгих 10 лет оставался самым кассовым фильмов в истории. Кино собрало в прокате почти 3 миллиарда долларов.

Как подсчитали в GQ, роль в картине могла принесут Мэтту Дэймону 250 миллионов долларов.

Темы кино фильм актер дэймон сериал аватар кэмерон гонорар кинотеатр мэтт дэймон джеймс кэмерон
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