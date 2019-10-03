Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутска за подарок

Известный писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал "Игра престолов" поблагодарил жителей Якутска за подарок. Речь идет о серебряной статуэтке, которая пришла писателю по почте, в виде Джона Сноу.

"Меня зовут Джордж Мартин и я хотел бы поблагодарить своих фанатов из Якутска, если я правильно понял, из России, за то, что они прислали мне эту замечательную статуэтку. Она выглядит великолепно и я действительно оценил этот замечательный жест с вашей стороны", - сказал Мартин.

Также писатель выразил сожаление, что не смог лично получить награду. Он заявил, что надеется на встречу с жителями Якутска в будущем. Активисты Якутска решили наградить Джорджа Мартина "народным Оскаром" за стену, которая представлена в "Игре престолов". Жители города считают, что прототип стены в реальной жизни - это Ленские столбы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для создания серебряной статуэтки с позолотой было собрано около 1,4 килограмма серебра.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, какой будет концовка романа "Песнь льда и пламени", который лег в основу сюжета сериала "Игра престолов".

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