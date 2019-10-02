Умер известный чешский певец Карел Готт

Известный чешский исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его продюсер Анета Штолцова.

"С глубочайшей скорбью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни. Он ушел в спокойном сне, в кругу семьи", - сказала журналистам супруга певца.

Президент Чехии Милош Земан назвал смерть музыканта "чрезвычайно печальной новостью". "Карел Готт был настоящим артистом, который отдавал себя другим. Карел Готт подарил свою жизнь целым поколениям, подарил ее нам всем", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

В 2015 году врачи обнаружили у певца опухоль лимфатических узлов. После серьезного лечения он справился с раком и вернулся на эстраду. Однако в минувшем году музыкант прервал гастроли из-за резкого ухудшения состояния здоровья. В сентябре 2019 года специалисты диагностировали у него острую лейкемию.