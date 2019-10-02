Автор музыки к "Мимино" Гия Канчели умер в возрасте 84 лет

В возрасте 84 лет умер грузинской композитор и народный артист СССР Гии Канчели, автор музыки к фильмам "Мимино", "Кин-дза-дза" и "Орел и Решка".

Причиной смерти композитора стала продолжительная болезнь. В последнее время он проходил лечение в одной из клиник в Тбилиси, уточняет агентство "Интерфакс". Свой последний день рождения 10 августа Канчели встретил в больнице.

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси. С 1967 по 1986 год он написал семь симфоний, за Четвертую симфонию композитор получил Государственную премию СССР. С 1991 он жил в Германии и Голландии. В марте 2019 года в Санкт-Петербурге было представлено его последнее сочинение - "Письма к друзьям".