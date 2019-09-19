Певец Филипп Киркоров примет участие в озвучке главных героев полнометражного 3D-мультфильма "Суворовъ".
Об этом сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".
На соответствующую публикацию специалистов обращает внимание ТАСС.
Согласно предоставленной информации, Филипп Киркоров озвучит генерала Франца фон Вейротера. По сюжету герой Киркорова будет плести интриги и пытаться погубить полководца Александр Суворова и его войско.
Пресс-служба "Союзмультфильма" сообщает, что в озвучке полнометражного мультфильма также примут участие Антон Макарский, Юлия Рутберг и Алексей Демидов.
Именитого русского полководца будет озвучивать Константин Хабенский, передает ТАСС.
Премьера мультфильма "Суворовъ" состоится весной следующего года.
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