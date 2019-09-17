Ник Хейг поблагодарил Брэда Питта за роль астронавта с МКС

Американский астронавт Ник Хейг поговорил с известным голливудским актером Брэдом Питтом по видеосвязи. Питт сразу спросил астронавта о его предпочтениях относительно фильма "К звездам". Хейг ответил, что Питт сыграл более убедительно, чем другие актеры.

Астронавт и актер пообщались и на другие темы. Например, Питта удивил беспорядок на Международной космической станции. Он заметил, что на съемках фильма корабль главных героев картины "был намного чище".