Американский астронавт Ник Хейг поговорил с известным голливудским актером Брэдом Питтом по видеосвязи. Питт сразу спросил астронавта о его предпочтениях относительно фильма "К звездам". Хейг ответил, что Питт сыграл более убедительно, чем другие актеры.
Астронавт и актер пообщались и на другие темы. Например, Питта удивил беспорядок на Международной космической станции. Он заметил, что на съемках фильма корабль главных героев картины "был намного чище".
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