Грандиозный арт-фестиваль NEWARTFEST пройдет в горах Сочи

Арт-фестиваль NEWARTFEST пройдет в горах Сочи со 2 по 6 октября 2019 года на высоте 1170 метров на Flacon 1170 в Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор". Участников ждет 5 дней живой творческой атмосферы, более 100 успешных современных российских и зарубежных художников, лекции, мастер-классы, демоклассы, пленэры в горах, творческие вечеринки и перформансы, арт-маркет и тест-зона.

В команде ежегодного фестиваля творчества в горах NEWARTFEST 2019 объединились лучшие акварелисты, пастелисты, скетчеры, мастера масляной и акриловой живописи, графики, каллиграфы, VR-художники, искусствоведы и кураторы, чтобы создать уникальную атмосферу творчества в сердце Кавказских гор в живописный сезон золотой осени.

В ходе фестиваля российские и зарубежные художники, искусствоведы, специалисты по современному и VR искусству проведут лекции и выступления на актуальные темы развития художника в современном мире. В ходе демонстрационных классов мастера живописи, графики, скетчинга, абстракции проведут пошаговые демонстрации тонкостей авторских техник живописи. За 5 дней фестиваля пройдет более 20 обучающих мастер-классов в различных направлениях — от масляной живописи до скетчинга маркерами.

Выставка площадью более 1000 м² будет включать экспозиции финалистов всероссийского конкурса #отпустисебярисовать и юношеского конкурса "Современный взгляд на творчество", проекты художников-резидентов арт-резиденции "Цветные горы", работы художников — участников NEWARTFEST. Будет представлена также экспресс-выставка гостей фестиваля.

Пополнить запасы художественных материалов, протестировать новинки и пообщаться с амбассадорами и представителями ведущих российских и зарубежных производителей можно будет на арт-маркете фестиваля, где будут представлены свыше 50 брендов.

Всем участникам фестиваля будет доступна специально оборудованная зона для пленэра с захватывающими видами Кавказских гор!

Неофициальная программа фестиваля будет включать творческие вечеринки, концерты, неформальное общение с художниками, перформансы на стыке современного искусства, музыки, стрит-арта и VR-технологий.

Фестиваль NEWARTFEST2019, как и в прошлом году, проходит на крупнейшем в России горном курорте мирового класса — "Роза Хутор", который принимал Олимпиаду 2014. Главной площадкой фестиваля станет digital-резиденция Flacon 1170, расположенная в Горной Олимпийской деревне на высоте 1170 метров.

Лена Мороз, куратор фестиваля: "NEWARTFEST 2019 — это уникальный фестиваль современного взгляда на творчество. Мы соберем на площадке в горах лучших художников, работающих в разных жанрах, и любителей рисования, которые поддерживают идеи вдохновения и творчества каждый день. На фестивале мы будем творить, познавать новое, делиться опытом, заряжаться творческой энергией и создавать искусство вместе с вами. Станьте частью творческого праздника на NEWARTFEST!"

Генеральный спонсор фестиваля — Royal Talens — европейский производитель высококачественных художественных материалов.

Фестиваль проходит при информационной поддержке Управления культуры Администрации города Сочи.

Официальный сайт фестиваля www.newartfest.ru.