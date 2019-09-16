Специалисты из "Яндекса" изучили поисковые запросы пользователей о книгах и чтении и составили рейтинги самых частых обращений.
Об этом сообщает ТАСС.
Лидирует по количеству поисковых обращений пользователей серия книг о Гарри Поттере. На втором месте расположилась серия книга "Песнь льда и пламени", по которой был снят популярный телесериал "Игры престолов". Третье место рейтинга заняли книги серии "Метро 2033".
Очень часто пользователи вводили в поисковую строку запросы "Лучшие книги Стивена Кинга", "Лучшие книги Харуки Мураками" и, например, "Лучшие книги по психологии".
Если говорить о жанрах литературы, то стоит отметить, что больше всего россиян интересуют фэнтези, фантастика и ужасы, а также триллеры и детективы.
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