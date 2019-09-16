Джеки Чан извинился перед поклонниками из России на русском языке

Актер Джеки Чан извинился перед российскими поклонниками за то, что не смог приехать на премьеру фильма "Тайна печати дракона".

Прощения актер попросил в видеообращении, что транслировалось по международному телеканалу "Центрального телевидения Китая", сообщает российское информационное интернет-агентство URA. Ru.

"По ряду причин к великому сожалению я не смог поехать, извините, пожалуйста", — сказал Джеки Чан на русском языке.

Напомним, что фильм "Тайна печати дракона" стал продолжением саги "Вий", которая вышла в 2014 году. Помимо Джеки Чана в фильме снялся Арнольд Шварценеггер.