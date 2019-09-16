Актер Джеки Чан извинился перед российскими поклонниками за то, что не смог приехать на премьеру фильма "Тайна печати дракона".
Прощения актер попросил в видеообращении, что транслировалось по международному телеканалу "Центрального телевидения Китая", сообщает российское информационное интернет-агентство URA. Ru.
"По ряду причин к великому сожалению я не смог поехать, извините, пожалуйста", — сказал Джеки Чан на русском языке.
Напомним, что фильм "Тайна печати дракона" стал продолжением саги "Вий", которая вышла в 2014 году. Помимо Джеки Чана в фильме снялся Арнольд Шварценеггер.
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