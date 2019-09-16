Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Китайских олимпийцев обязали посмотреть фильм "Движение вверх"

Культура print

Государственное управление по спорту Китая обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм "Движение вверх".

Об этом агентству новостей РИА рассказала прокатчик картины, генеральный директор компании First Insight Production Дэн Лэй.

Подразумевается, что кино станет стимулом для поднятия морального духа китайских спортсменов в борьбе за медали.

В Поднебесной картина "Движение вверх" стала самым кассовым российским фильмом за всю историю.

Напомним, что "Движение вверх" рассказывает о сенсационной победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы кнр кино ссср китай фильм спорт сериал культура баскетбол
Обсудить
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Продукты, которые не стоит есть натощак
Формула небес
Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня
Туризм
Ао Нанг Таиланд: чем заняться и где остановиться
Новости Все >
Китайских олимпийцев обязали посмотреть фильм "Движение вверх"
В Южно-Сахалинске 23-летнего росгвардейца убили за замечание о курении
Россияне все чаще пользуются услугой "друг на час"
Кардиолог: сон на боку и животе опасен для здоровья
National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами
Киевское "Динамо" опускается все ниже
ЦСКА победил "Тамбов" благодаря двум красивым голам
Пьяная китаянка покусала стюардессу на борту летящего в Пекин самолета
Премьер Судана в США попросит убрать страну из списка спонсоров террора
Лондон заявил об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по Brexit
Последние материалы
Китайских олимпийцев обязали посмотреть фильм "Движение вверх"
Продукты, которые не стоит есть натощак
В Южно-Сахалинске 23-летнего росгвардейца убили за замечание о курении
Россияне все чаще пользуются услугой "друг на час"
Кардиолог: сон на боку и животе опасен для здоровья
National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами
Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня
Ао Нанг Таиланд: чем заняться и где остановиться
Непростой садовый лютик - ранункулюс
Как помочь собаке похудеть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Плавание. Новости
Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник

Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.

Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Здоровье
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Плавание. Новости
Пловчихе в откровенном купальнике вернули победу на турнире
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Новости Украины
Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев стремится быть очень прагматичным в отношениях с Москвой.

Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Мир. Новости мира
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Новости Украины
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Новости Грузии
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Здоровье
Вода как натуральное лекарство для лечения многих заболеваний
Соломон Соловьев Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия Константин Кузнецов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 17 Владимир Губарев
Комментарии
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Кардиолог: сон на боку и животе опасен для здоровья
Кардиолог: сон на боку и животе опасен для здоровья
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Астрономы увидели необычный дождь на двойнике Земли
Чиновников наказали за бегство "информатора ЦРУ" Смоленкова
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
В горах Армении медведь убил пытавшегося защитить невесту поляка
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
История и современность
Шесть необычных находок археологов идут вразрез с современной наукой
Шесть необычных находок археологов идут вразрез с современной наукой
Подземные катакомбы Александрии и древняя капсула времени, скрытая два тысячелетия
Подземные катакомбы Александрии и древняя капсула времени, скрытая два тысячелетия
National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами
National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами
Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен
Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
В США показали "убийцу русских войск"
В США показали "убийцу русских войск"
Фотогалереи
Самые дорогие машины, которые угоняют чаще всего 5 Фото Самые дорогие машины, которые угоняют чаще всего
Мечты советских женщин 8 Фото Мечты советских женщин
Сон в руку, или чур меня! 9 Фото Сон в руку, или чур меня!
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Вымершие животные снова воскреснут 9 Фото Вымершие животные снова воскреснут
Домашнее
Митохондриальная ДНК передается по наследству только от матери?
Почему у ребенка надо забрать планшет и вернуть его только в 12 лет
Бионический глаз, пересаженные ребенку почки и кисти рук и другие исследования и достижения медицины
Огурец от похмелья, ожирения, мешков под глазами и других напастей
Десять самых нужных вещей для ухода за ребёнком
В одной капле меда более 70 компонентов, необходимых для здоровья человека
Восемь основных правил, как сохранить зрение у ребёнка
Три совета, если женщина решила рожать за границей
Синдром Клайнфельтера неизлечим, мужчине возможно лишь оказать поддержку
Синдром Клайнфельтера неизлечим, мужчине возможно лишь оказать поддержку
Учёные создали недорогой и действенный наногель против вирусов
Учёные создали недорогой и действенный наногель против вирусов
Любовный гороскоп на неделю (16-22 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (16-22 сентября)
Волосы на лице: 8 советов, как от них избавиться
Волосы на лице: 8 советов, как от них избавиться
6 бьюти-трендов из шестидесятых, актуальных сегодня
6 бьюти-трендов из шестидесятых, актуальных сегодня
Привычки, вредящие женщинам
Привычки, вредящие женщинам
Как распознать идеального мужчину
Как распознать идеального мужчину
Почему женщины часто жалуются на мужчин
Почему женщины часто жалуются на мужчин
Как предотвратить появление плесени в вашей стиральной машине
Как предотвратить появление плесени в вашей стиральной машине
Как украсить стену: 8 интересных идей
Как украсить стену: 8 интересных идей
Забавные фото
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ