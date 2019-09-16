Государственное управление по спорту Китая обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм "Движение вверх".
Об этом агентству новостей РИА рассказала прокатчик картины, генеральный директор компании First Insight Production Дэн Лэй.
Подразумевается, что кино станет стимулом для поднятия морального духа китайских спортсменов в борьбе за медали.
В Поднебесной картина "Движение вверх" стала самым кассовым российским фильмом за всю историю.
Напомним, что "Движение вверх" рассказывает о сенсационной победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.
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