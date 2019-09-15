Во Франции выставлен 87-метровый гобелен по мотивам "Игры престолов"

В городе Байё во Франции выставлен 87-метровый гобелен со сценами из популярного телесериала "Игра престолов".

Об этом, ссылаясь на радиостанцию France Bleu, сообщает информационное агентство Regnum.

На создание полотна мастеров вдохновил сотканный в XI веке гобелен. Та работа описывает завоевание Англии Вильгельмом Завоевателем и события битвы при Гастингсе в 1066 году.

Полотно с событиями из "Игры престолов" соткали на старейшей прядильной фабрике Ирландии. Затем его вручную расшили три десятка мастериц.

Длина гобелена увеличивалась постепенно, с выходом новых серий, пояснили в France Bleu.