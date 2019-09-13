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Трио имени Рахманинова совершит концертное турне по городам Китая

Культура » Музыка print

С 20 по 30 сентября знаменитое Трио имени Рахманинова совершит большое концертное турне по городам Китая.

"Концерты в Китае для нас всегда очень важное событие. На протяжении последних пятнадцати лет мы регулярно играем в этой стране и даём мастер-классы для молодых музыкантов, — рассказывает пианист Виктор Ямпольский. — Мы видим, как растет интерес к классической музыке в Китае, какую роль играет государственная поддержка в этой стране, какие потрясающие концертные комплексы построены за последние годы в ее провинциях! Особенно хочется отметить, что наши выступления проходят при поддержке Газпрома".

Концерты пройдут в следующих городах: Чжуншань, Чунцин, Шицзяцхуан, Харбин, Пекин, Ухань, Шанхай.

В лучшем музыкальном учебном заведении Китая, Музыкальном колледже при Центральной консерватории Пекина, состоятся мастер-классы Трио имени Рахманинова.

Программа концертов:

Л.В. Бетховен — Трио ми-бемоль мажор соч. 1 №1.

А. Лубченко (1985 г. р.) — Чарльстон из Русского Трио соч. 27/98 (посвящено музыкантам Трио имени Рахманинова).

П.И. Чайковский — Трио ля минор Памяти Великого Артиста (Николая Рубинштейна).

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Темы китай консерватория виктор ямпольский трио имени рахманинова
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