Известная рок-группа Green Day анонсировала мировой тур, в рамках которого состоится выступление музыкантов в Москве. Концерт в российской столице планируется провести в мае 2020 года.
Американских рокеров примет "Открытие Арена". Об этом сообщила пресс-служба агентства SAV Entertainment, которое выступает организатором концерта. Примечательно, что это будет второй концерт группы Green Day в России. Первый состоялся в 2013 году.
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