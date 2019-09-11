В 2020 году группа Green Day выступит в Москве

Известная рок-группа Green Day анонсировала мировой тур, в рамках которого состоится выступление музыкантов в Москве. Концерт в российской столице планируется провести в мае 2020 года.

Американских рокеров примет "Открытие Арена". Об этом сообщила пресс-служба агентства SAV Entertainment, которое выступает организатором концерта. Примечательно, что это будет второй концерт группы Green Day в России. Первый состоялся в 2013 году.