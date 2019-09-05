Народного артиста РСФСР Валентина Гафта частично парализовало. Причиной этого стал перенесенный в августе инсульт, сообщает РЕН-ТВ.
В настоящий момент актер проходит реабилитацию в столичной клинике. Поскольку он находится в тяжелом состоянии, возможно, ему потребуется операция.
Ранее ряд СМИ сообщал о кончине Гафта, но его жена, актриса Ольга Остроумова, эту информацию опровергла. По ее словам, Валентин Иосифович проходил профилактическое лечение. Тогда его состояние оценивалось как удовлетворительное.
Валентин Гафт родился в 1935 году. Его самые знаменитые роли — в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово".
Гафт также работал в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме". На сцене "Современника" он выступает с 1969 года.
Фото: artpartner.ru
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