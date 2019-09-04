Больше читать книги посоветовал гражданам страны глава минкульта РФ Владимир Мединский.
"Я всегда говорю это студентам на лекциях: те, кто читает книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор", — подчеркнул он.
По мнению министра, жители России по-прежнему любят читать и любят книги. В качестве доказательства он привел очередь на входе на Московской международной книжной ярмарке на ВДНХ, гостем которой Мединский сегодня стал. Ярмарка является самым большим книжным форумом в России и Восточной Европе.
Ранее министр культуры осудил увлечение комиксами во взрослом возрасте, назвав это "убожеством", и заявил, что против того, чтобы при помощи комиксов преподавали историю России.
Также Мединский предложил создать рейтинг регионов страны, где будет проходить программа кинофикации, который бы зависел в том числе от показа отечественных фильмов.
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