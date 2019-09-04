Мединский считает увлечение комиксами во взрослом возрасте убожеством

Комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать, а увлечение взрослого человека комиксами и вовсе убожество.

Об этом заявил глава Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Комиксы, уверен глава российского ведомства, это "как жевательная резинка, это не еда".

Владимир Мединский также подчеркнул, что выступает резко против преподавания истории России в школах при помощи комиксов.

Напомним, что комикс представляет собой рисованную историю, рассказ в картинках. Таким образом комикс существует на стыке двух жанров искусства — литературы и изобразительного искусства.

Традиция рассказов в картинках восходит к 16 и 17 векам — тогда в Валенсии и Барселоне стали продавать рисованные истории, тематикой которых в основном была религия.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что лишь 29% россиян не перечитывают русских классиков после окончания школы.

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