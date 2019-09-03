Голограмма знаменитой американской певицы Уитни Хьюстон в следующем году выступит в рамках гастрольного тура в Великобритании.
Об этом сообщает издание Music Week.
Организаторы тура обещают, что это "невероятное зрелище" станет для зрителей "феноменальным опытом".
Уитни Хьюстон, напомним, скончалась в феврале 2012 года.
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