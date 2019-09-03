Создатели "Брат-3" предложили всем желающим купить себе роль

Главные и второстепенные роли в фильме шоумена Стаса Барецкого "Брат-3" выставили на продажу за сумму от 500 тысяч до 5 миллионов рублей.

Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Создатели "Брата-3" заявляют, что купить себе роль в фильме может начинающий актер или же человек, вообще далекий от кино. Также, по их мнению, это будет "оригинальным подарком любимому человеку".

В фильме, отметим, также можно прорекламировать свой ресторан или даже алкогольный бренд.