Главные и второстепенные роли в фильме шоумена Стаса Барецкого "Брат-3" выставили на продажу за сумму от 500 тысяч до 5 миллионов рублей.
Об этом говорится на официальном сайте проекта.
Создатели "Брата-3" заявляют, что купить себе роль в фильме может начинающий актер или же человек, вообще далекий от кино. Также, по их мнению, это будет "оригинальным подарком любимому человеку".
В фильме, отметим, также можно прорекламировать свой ресторан или даже алкогольный бренд.
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