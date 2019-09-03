Объявлен шортлист престижной Букеровской премии, которую присуждают за лучший роман на английском языке.
В частности, в списке финалистов оказался роман The Testaments канадской писательницы Маргарет Этвуд, уже получавшей Букера в 2000 году. Произведение является продолжением книги "Рассказ служанки".
Среди конкурентов Этвуд - Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет "Дон Кихота".
Также в шортлисте Люси Эллман (Ducks, Newburyport), Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Other), Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).
Всем им уже гарантирована награда в 2,5 тысячи фунтов стерлингов, победитель же получит еще 50 тысяч. Его назовут 14 октября в церемониальной ратуше лондонского Сити.
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