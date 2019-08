Disney работает над продолжением культового мультфильма "Зверополис"

Студия Disney приступила к производству продолжения культового мультфильма "Зверополис".

Об этом сообщает издание We Got This Covered — агентство, специализирующееся на новостях о кино, телевидении и компьютерных играх.

Напомним, что вышедший в 2016 году "Зверополис" стал одним из главных хитов студии Disney. В прокате мультфильм собрал больше 1 миллиарда долларов, был тепло встречен критиками и зрителями, а также взял премию "Оскар" как лучший анимационный фильм.