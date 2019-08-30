Студия Disney приступила к производству продолжения культового мультфильма "Зверополис".
Об этом сообщает издание We Got This Covered — агентство, специализирующееся на новостях о кино, телевидении и компьютерных играх.
Напомним, что вышедший в 2016 году "Зверополис" стал одним из главных хитов студии Disney. В прокате мультфильм собрал больше 1 миллиарда долларов, был тепло встречен критиками и зрителями, а также взял премию "Оскар" как лучший анимационный фильм.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.