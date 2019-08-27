ВЦИОМ: комедия стала любимым жанром кино у россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения установил предпочтения россиян относительно кинематографических жанров в преддверии Дня российского кино. Наиболее популярным жанром оказалась комедия. Такие фильмы предпочитают смотреть с разной периодичностью около 80% жителей России.

Второе место занял жанр военных фильмов, о предпочтении которого заявили 77% респондентов. Еще 74% одобрения от россиян получил жанр исторического кино. Также россияне отметили драмы (60%), приключенческие фильмы (66%), детективы (64%) и мультфильмы (63%).

Аутсайдерами оказались эротика и триллеры. Эти жанры предпочитают 13% и 28% жителей России соответственно. Также респонденты рассказали о наиболее удачных картинах, снятых в России за последние несколько лет. К числу лучших последних российских фильмов опрошенные отнесли "Т-34" и "Движение вверх".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что самым популярным российским фильмом XXI века стал "Легенда №17". В нем рассказывалось о жизни легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.

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