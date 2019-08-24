Гражданин Соединенных Штатов Америки завоевал титул чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре.
Соревнование прошло в городе Оулу, Финляндия. Участникам конкурса необходимо было имитировать движения настоящих гитаристов, используя лишь собственное воображение.
Ставший чемпионом этого года американец Роб Мессел участвовал в мероприятии уже в третий раз.
Сообщается, что второе место занял Александр Робертс из Австралии, а третье — француз Фредерик Рео.
Отметим, в чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре в Финляндии участвовала и россиянка — Валентина Урм. В число финалистов гражданка РФ не вошла.
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