Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров, который находится в одной из больниц Москвы с воспалением легких, планирует в ближайшее время вернуться к работе. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер.
По его словам, Захаров "рвется в театр, он не может без работы". Врачи говорят, что у него хороший аппетит и бодрое настроение, но нужно еще несколько дней для прохождения необходимых процедур, сказал Варшавер ТАСС.
Напомним, Марк Захаров снял фильмы "Формула любви", "Убить дракона", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и др.
В "Ленкоме", которым он руководит с 1973 года, он поставил более 40 спектаклей, среди которых "Вишневый сад", "Юнона и Авось", "Женитьба".
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