Работа над фильмом Никиты Михалкова задерживается из-за его болезни

Съемки новой картины Никиты Михалкова могут не быть начаты, как было обещано, в 2019 году. Режиссер перенес несколько операций на ноге.

Об этом Михалков рассказал на фестивале "Таврида-Арт", появившись там на костылях. Меняя сустав, ему занесли инфекцию. 39 часов ему пришлось пробыть под наркозом, и еще какое-то время придется переносить операции. Он уточнил, что съемки все же могут начаться в конце декабря или 10 января 2020 года, а к прокату фильм подготовят в 2021 году.

Изначально о проекте заявили весной 2018 года. Никита Михалков намерен выступить режиссером, продюсером и одним из авторов сценария, который также готовят братья Олег и Владимир Пресняковы.

Фильм будет носить название "Шоколадный револьвер", снимут его в жанре "современная драма", а главным героем станет режиссер из России, чья дочь стала жертвой каннского теракта.

Фото: twitter