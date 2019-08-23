Съемки новой картины Никиты Михалкова могут не быть начаты, как было обещано, в 2019 году. Режиссер перенес несколько операций на ноге.
Об этом Михалков рассказал на фестивале "Таврида-Арт", появившись там на костылях. Меняя сустав, ему занесли инфекцию. 39 часов ему пришлось пробыть под наркозом, и еще какое-то время придется переносить операции. Он уточнил, что съемки все же могут начаться в конце декабря или 10 января 2020 года, а к прокату фильм подготовят в 2021 году.
Изначально о проекте заявили весной 2018 года. Никита Михалков намерен выступить режиссером, продюсером и одним из авторов сценария, который также готовят братья Олег и Владимир Пресняковы.
Фильм будет носить название "Шоколадный револьвер", снимут его в жанре "современная драма", а главным героем станет режиссер из России, чья дочь стала жертвой каннского теракта.
Фото: twitter
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.