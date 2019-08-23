Роман российского писателя Дмитрия Глуховского "Метро 2033" экранизируют.
Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатчика Централ Партнершип.
Напомним, что роман рассказывает о жизни людей в метро Москвы после ядерной войны на планете Земля.
Сообщается, что к съемкам планируется привлечь "по-настоящему звездный" актерский состав. Фильм же должен стать "блокбастером мирового уровня".
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.