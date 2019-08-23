С Джеки Чана и Шварценеггера хотят взыскать за "Вия"

Взыскания 216,6 миллиона рублей с China Film Group, а также с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера требует конкурсный управляющий "Русской фильм группы".

РФГ, пишут "Ведомости", осуществила финансирование второй части блокбастера "Вий 3D", именуемого "Тайна печати дракона". Из-за того, что компания вовремя не рассчиталась по займам, в 2017 году она обанкротилась. Денег инвесторы не получили, несмотря на кассовый успех кинокартины.

По мнению управляющего Кирилла Бодрова, успех сиквела был невозможен без такового у первого "Вия", так как это его сценарное продолжение. Для создания второго фильма привлекались средства РФГ, и Бодров требует вернуть их кредиторам.

По сюжету сиквела, англичанин Джонатан Грин получает от царя Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Оказавшись в итоге в Китае, он вынужден бороться со страшными созданиями из древнекитайской мифологии. В первой же части он вынужден был разбираться с Вием из одноименной повести Николая Гоголя.

19 сентября "Тайна печати дракона" должна была выйти в России.

Фото: gamebomb. ru