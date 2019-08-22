Россияне не смогут восстановить разрушенное в Пальмире

Российские музейные специалисты помогут сирийцам восстановить музей Пальмиры и его богатую экспозицию, но не смогут восстановить разрушенное взрывами.

Здесь они будут действовать по принципу ЮНЕСКО, запрещающему восстановить разрушенное очень сильно. Так пояснил "Интерфаксу" генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Кроме того, когда идет война и люди голодают, а рядом восстанавливают роскошь, это вызывает нехорошие реакции", - добавил он. Касательно музея Пальмиры он утверждает, что сохранилось большинство из коллекции, в том числе вывезенное.

Ранее Институт истории материальной культуры РАН вместе с Эрмитажем приняли решение подписать с сирийским ведомством договор о сохранении культурного наследия республики. Пиотровский полагает, что музей Пальмиры можно восстановить через полтора или два года, что даст вернуть туристов и создать рабочие места для сирийских работников культуры.

Во время захвата Пальмиры боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (2015-2016) некоторые культовые сооружения были целенаправленно разрушены, другие - разворованы с целью продажи.