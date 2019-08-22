На фотовыставке в Винтертуре нашлось место мистификациям

В музее фотографии швейцарского Винтертура до 6 октября проходит уникальная выставка Moonstruck Photographic explorations, посвященная 50-летию первой высадки человека на Луну. Посетители смогут увидеть видеорепортаж о первых шагах человека по Луне, копии следов Базза Олдрина, оставленные в лунной пыли, фотографии кратеров и лунных морей. Особый интерес вызывают фотографии обратной стороны Луны, обросшей различными легендами.
Часть экспозиции посвящена советскому космонавту Ивану Источникову и его собаке Клоке. Проект представлен испанским фотографом Жоаном Фонткубертой, который, по его словам, открыл миру это имя, ранее скрывавшееся советским правительством. История Ивана Источникова, совершившего секретный полет на корабле "Союз-2", а затем бесследно сгинувшего, стала самым известным проектом Фонткуберты. В 90-е он якобы разыскал фотографии, удаленные советским правительством из архивов.
Как выяснилось, вся эта история является арт-проектом и мистификацией, где автор оставил множество подсказок для зрителя: Иван Источников — это буквальный перевод имени Фонткуберты на русский язык, а на всех фотографиях — его собственное лицо. Проект был спланирован настолько грамотно, что в фальсификацию поверили даже опытные журналисты.
Фото превью: photography-now.com
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