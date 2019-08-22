Милош Бикович сообщил о запрете своего въезда на Украину

Въезд на территорию Украины был запрещен сербскому и российскому киноактеру Милошу Биковичу, сообщает он сам на странице Twitter.

Причиной, по его словам, является то, что его признали угрозой для безопасности нации. Подробностей Бикович сообщать не стал.

"Думаю, что иногда играю лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы представлять угрозу для безопасности нации", — добавил он.

Российская карьера Милоша Биковича началась со съемок в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар". После этого он получил роль в фильме "Духлесс 2". Известен по участию в сериалах "Отель Элеон", "Гранд" и "Крылья Империи", а также в фильме "Балканский рубеж".

Ранее сообщалось, что экипаж самолета "Уральских авиалиний" Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский, внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Фото: ruskino. ru