Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной стабилизировалось

Почувствовавшую недомогание на отдыхе в Болгарии актрису Лидию Федосееву-Шукшину перевезли в клинику в Москве. В настоящее время ее состояние стабильно.

Как сообщил РИА "Новости" пиар-директор мужа актрисы Бари Алибасова Вадим Горжанкин, у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. При этом у нее не было болгарского медицинского полиса, поэтому поначалу возникли трудности с оказанием помощи.

До этого дочь актрисы Мария Шукшина опровергла сообщения о сердечном приступе у Федосеевой-Шукшиной.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году, снималась в таких фильмах, как "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось…". С 2005 года она является президентом кинофестиваля "Виват кино России!".

Фото: format-a3.ru