Специалисты сервиса "Яндекс.Музыка" рассказали, какие песни жители Москвы слушали этим летом чаще всего.
Самым популярным треком этого лета стала композиция "Bad guy" 17-летней американской певицы Billie Eilish, сообщает пресс-служба "Яндекс.Музыки".
На втором и третьем местах рейтинга расположились песни "Life" певицы Zivert и "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti соответственно.
В пятерку рейтинга вошли треки "Девочка-война" рэп-дуэта HammAli & Navai и "Витаминка" Тимы Белорусских.
Примечательно, что этим летом москвичи слушали не только новинки, но и старые, проверенные временем хиты. Например, сообщает пресс-служба "Яндекс.Музыки", в наушниках и динамиках этим летом у жителей столицы часто играли треки "Numb" группы Linkin Park и "Believer" группы Imagine Dragons.
Среди отечественных треков у москвичей популярностью пользовались песня "Лесник" коллектива "Король и Шут", а также "Выхода нет" в исполнении группы "Сплин".
Ранее руководство музея Второй Мировой войны в польском городе Гданьске запретили певцу Петру Косевскому исполнить "большевистскую" "Темную ночь".
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