Киностудия Warner Bros. сообщила, что приступила к производству продолжения культовой трилогии "Матрица". Главные роли в новом фильме исполнят Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, которые были главными героями в оригинальной трилогии.
Съемки планируют начать в 2020 году. Режиссером выступил Лана Вачовски. Именно она и ее сестра написали оригинальные сценарии трилогии. Последние годы студия неоднократно пыталась вернуться к серии "Матрица", но по каким-то причинам этого не происходило. Однако новый сценарий Вачовски привлек не только студи, но и актеров, сыгравших главные роли в трилогии.
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