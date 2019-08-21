Киану Ривз примет участие в съемках четвертой "Матрицы"

Киностудия Warner Bros. сообщила, что приступила к производству продолжения культовой трилогии "Матрица". Главные роли в новом фильме исполнят Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, которые были главными героями в оригинальной трилогии.

Съемки планируют начать в 2020 году. Режиссером выступил Лана Вачовски. Именно она и ее сестра написали оригинальные сценарии трилогии. Последние годы студия неоднократно пыталась вернуться к серии "Матрица", но по каким-то причинам этого не происходило. Однако новый сценарий Вачовски привлек не только студи, но и актеров, сыгравших главные роли в трилогии.