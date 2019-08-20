Ко дню 50-летия выхода в свет мультфильма студии "Союзмультфильм" "Крокодил Гена" она выпустила мультфильм с теми же персонажами — Геной, Чебурашкой и Шапокляк.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу правления студии Юлиану Слащеву. Мультфильм "Переезд!" длится шесть минут и сделан в 3D, анимация совмещена в нем с документальными фрагментами переезда "Союзмультфильма" в здание на улице Академика Королева. По словам Слащевой, видео посвящается памяти создателя Чебурашки — писателя Эдуарда Успенского.
Режиссером работы стала Инна Евланникова.
Мультфильм "Крокодил Гена", изданный 50 лет назад, был первым в серии нескольких, посвященных Чебурашке и крокодилу Гене, его режиссером стал Роман Качанов, а созданы образы героев художником Леонидом Шварцманном. Работа получила культовый статус в том числе за пределами страны, в частности, в Японии, где в 2010 году сделали ремейк мультика.
Год назад "Союзмультфильм" расторг договор с холдингом "Остров мечты", намеренным изначально создать детский тематический парк, где бы были задействованы образы персонажей студии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.