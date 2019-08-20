"Союзмультфильм" выпустил новый мультфильм про Чебурашку

Ко дню 50-летия выхода в свет мультфильма студии "Союзмультфильм" "Крокодил Гена" она выпустила мультфильм с теми же персонажами — Геной, Чебурашкой и Шапокляк.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу правления студии Юлиану Слащеву. Мультфильм "Переезд!" длится шесть минут и сделан в 3D, анимация совмещена в нем с документальными фрагментами переезда "Союзмультфильма" в здание на улице Академика Королева. По словам Слащевой, видео посвящается памяти создателя Чебурашки — писателя Эдуарда Успенского.

Режиссером работы стала Инна Евланникова.

Мультфильм "Крокодил Гена", изданный 50 лет назад, был первым в серии нескольких, посвященных Чебурашке и крокодилу Гене, его режиссером стал Роман Качанов, а созданы образы героев художником Леонидом Шварцманном. Работа получила культовый статус в том числе за пределами страны, в частности, в Японии, где в 2010 году сделали ремейк мультика.

Год назад "Союзмультфильм" расторг договор с холдингом "Остров мечты", намеренным изначально создать детский тематический парк, где бы были задействованы образы персонажей студии.