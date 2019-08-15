Шатунов покинул "Ласковый май" и отказался от песен группы

Российский певец и композитор Юрий Шатунов вышел из группы "Ласковый май" и отказался от репертуара музыкального коллектива.

"Многие спрашивают: "будет ли петь Юра Шатунов песни "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" на своих концертах?" Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май", включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права", - написал на своей странице в Instagram продюсер Андрей Разин.

На своих концертах Шатунов будет исполнять только свой репертуар, что нужно учитывать людям, которые купят билеты, предупредил Разин. Песни группы "Ласковый май" можно будет услышать лишь на официальных концертах этого коллектива.