Роберт Дауни-младший назван любимым актером подростков по версии TCA

Американский актер и исполнитель роли Тони Старка Роберт Дауни - младший назван лучшим актером по версии Teen Choice Awards.

Как уточняет портал Billboard, церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе 11 августа. Лучшими фильмами были признаны "Мстители: Финал" и "Аладдин". Лучшим актером в жанре фантастики стал Уилл Смит, сыгравший Джинна. Награда за лучшего злодея досталась исполнителю роли Таноса Джошу Бролину. Лучшими актрисами признали Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) и Наоми Скотт (принцесса Жасмин).

Любимыми сериалами американских подростков оказались драма "Ривердейл" и фэнтези "Сумеречные охотники". Лучшим комедийным сериалом стала "Теория большого взрыва", а драмой - фильм Дженни Гейдж "После".

Все победители премии выбирались с помощью онлайн-голосования. В минувшем году победителем ежегодной молодежной премии Teen Choice Awards были "Мстители" и "Ривердейл".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что партия "Коммунисты России" требуют запретить в стране показ американского сериала "Чернобыль" от телерадиокомпании HBO. Члены партии возмущены тем, что в сериале "демонизируют" советскую власть.

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