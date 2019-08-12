Американский актер и исполнитель роли Тони Старка Роберт Дауни - младший назван лучшим актером по версии Teen Choice Awards.
Как уточняет портал Billboard, церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе 11 августа. Лучшими фильмами были признаны "Мстители: Финал" и "Аладдин". Лучшим актером в жанре фантастики стал Уилл Смит, сыгравший Джинна. Награда за лучшего злодея досталась исполнителю роли Таноса Джошу Бролину. Лучшими актрисами признали Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) и Наоми Скотт (принцесса Жасмин).
Любимыми сериалами американских подростков оказались драма "Ривердейл" и фэнтези "Сумеречные охотники". Лучшим комедийным сериалом стала "Теория большого взрыва", а драмой - фильм Дженни Гейдж "После".
Все победители премии выбирались с помощью онлайн-голосования. В минувшем году победителем ежегодной молодежной премии Teen Choice Awards были "Мстители" и "Ривердейл".
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